63-(25-а)=26 как это решить

63-(25-а)=26 как это решить

Ответ(ы):

Ответил Гость:
63-(25-а)=26 -(25-а)=26-63 -(25-а)*(-1)=-37*(-1) 25-а=37 -а=37-25 -а=12 или а=-12
Похожие вопросы