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63-(25-а)=26 как это решить
63-(25-а)=26 как это решить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
63-(25-а)=26 -(25-а)=26-63 -(25-а)*(-1)=-37*(-1) 25-а=37 -а=37-25 -а=12 или а=-12
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