№640чтобы добраться до назначенного места,туристы 112 км пути проехали на автобусе.??огда половину остального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 42 км.Какое расстояние умудрились преодолеть туристы?

Математика

№640чтобы добраться до назначенного места,туристы 112 км пути проехали на автобусе.??огда половину остального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 42 км.Какое расстояние умудрились преодолеть туристы?

Автор: Гость