№640чтобы добраться до назначенного места,туристы 112 км пути проехали на автобусе.??огда половину остального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 42 км.Какое расстояние умудрились преодолеть туристы?

Математика
№640чтобы добраться до назначенного места,туристы 112 км пути проехали на автобусе.??огда половину остального пути они проехали на велосипедах,до назначенного места оставалось 42 км.Какое расстояние умудрились преодолеть туристы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - все расстояние. (Х-112)- осталось пройти. (Х-112)/2 - проехали на велосипедах (Х-112)/2=42 км. Х-112=84 км. Х=196 км. Весь путь
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