678. Выразить в метрах a) 4,2 MM, ,45,21 дм, 0,054 см, 88,3 дм, 0,05мм б) 0,85 cм, 0,054 KM, 88,3 дм,0,05мм; B) 21,3 дм, 8300,5 cм,0,48мм , 8,08 KM, г) 0,087 км, 0,2 мм, 78,32 дм, 6,6 cм
Математика
678. Выразить в метрах a) 4,2 MM, ,45,21 дм, 0,054 см, 88,3 дм, 0,05мм б) 0,85 cм, 0,054 KM, 88,3 дм,0,05мм; B) 21,3 дм, 8300,5 cм,0,48мм , 8,08 KM, г) 0,087 км, 0,2 мм, 78,32 дм, 6,6 cм
Ответ(ы):
Гость:
А)0,0042; 4,521; 0,00054; 8,83; 0,00005 б)0,0085; 54; 8,83; 0,0005 в)2,13; 83,005; 0,00048; 8080 г)67; 0,0002; 7,832; 0,066
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