684•245-675*246 Решительно пожалуйста! Заранее спасибо!!!)

684•245-675*246 Решительно пожалуйста! Заранее спасибо!!!)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 684*245=167580 2) 675*246=166050 3) 167580-166050=1530
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