Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
6(x+3)-(x-4)=1,6-x Пожалуйстаа
6(x+3)-(x-4)=1,6-x Пожалуйстаа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6х+18-х+4=1,6-х 6х-х+х=1,6-4-18 6х=20,4 х=3,4
Похожие вопросы
Напишите мини-соченение с пословицей "Друзья признаются в беде" и "Самолюб никому не люб"
Спиши погодка! (Погода ) Мы едем на ло...ке вни.. по реке. Приезжаем на остро.. .Там растут молодые ду..ки. Кругом зеленеет тра..ка. По у..кой доро...
ПОЧЕМУ ТАМ СТОИТ ТИРЕ пробилися на межі свого світу, який не мав ні початку ні кінця- спинивши Карпатські гори, що зубчастою грядою відгородили Укр...
Разбор под цифрой 3 :Поздней. птицы.улетают
Как читается английский текст русскими буквами . I live in a big Rossii.Rossiya strana.Stolitsa Russia - Moskva.Eto very large and beautiful gorod....
Из двух посёлков, расстояние между которыми 400 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла. Их скорость 42 к/ч и 76 к/м . Какое ра...
Самолет имеет массу 10000 кг. Максимальная мощность, которую развивает двигатель при скорости 600 км/ч, равняется 1200 кВт. Какое максимальное уско...
Литературное произведение где затрагивается тема "сострадания и отношения к пожилым людям" (не к родителям!)
Сочинени на тему "осений город" с фразеологическими оборотами
Определите способ словообразования 1)подземный,глубина,универмаг,сохранение,постель,взрыв,долголетие,небрежность,предыстория , легкорастворимый,МВД...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск