6(x+3)-(x-4)=1,6-x Пожалуйстаа

6(x+3)-(x-4)=1,6-x Пожалуйстаа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6х+18-х+4=1,6-х 6х-х+х=1,6-4-18 6х=20,4 х=3,4
Похожие вопросы