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7|x|-3(x+2)=-10 помогите плеееез
7|x|-3(x+2)=-10 помогите плеееез
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Для начала вспомним ,что такое модуль: Ответ: 0,4;-1
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