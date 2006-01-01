|-7|-|-3|:|1,2|; |6 целых 3/7|:|-9|+4 целых 1/3; |-7/24|*|-1 целая 1)7|*3; |-2,7|:|-1 целая 4/5|*|1 целую 5/9|. помоги??е пожалуйста решить этих четыре примера. Спасибо огромное за помощь

Математика

|-7|-|-3|:|1,2|; |6 целых 3/7|:|-9|+4 целых 1/3; |-7/24|*|-1 целая 1)7|*3; |-2,7|:|-1 целая 4/5|*|1 целую 5/9|. помоги??е пожалуйста решить этих четыре примера. Спасибо огромное за помощь

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