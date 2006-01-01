|-7|-|-3|:|1,2|; |6 целых 3/7|:|-9|+4 целых 1/3; |-7/24|*|-1 целая 1)7|*3; |-2,7|:|-1 целая 4/5|*|1 целую 5/9|. помоги??е пожалуйста решить этих четыре примера. Спасибо огромное за помощь

Математика
|-7|-|-3|:|1,2|; |6 целых 3/7|:|-9|+4 целых 1/3; |-7/24|*|-1 целая 1)7|*3; |-2,7|:|-1 целая 4/5|*|1 целую 5/9|. помоги??е пожалуйста решить этих четыре примера. Спасибо огромное за помощь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)|-7|-|-3|:|1,2|=7-3÷1,2=4,5 2)|6целых3/7|:|-9|+4целых1/3=6целых3/7:9+4целых1/3=5целых1/21 3)|-7/24|×|-1целая1/7|×3=7/24×1целая1/7×3=1 4)|-2,7|:|-1целая4/5|×|1целую5/9|=2,7:1целая4/5×1целую5/9=10целых10/27
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