7 3/1+5 3/5= 6 2/3-1 2/5= 3 3/4+4 7/9= 20 5/6-2 3/4=
Разное
7 3/1+5 3/5= 6 2/3-1 2/5= 3 3/4+4 7/9= 20 5/6-2 3/4=
Ответ(ы):
Гость:
1) 15 3/5 2)5 4/15 3)8 19/36 4)18 1/12
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