7 3/1+5 3/5= 6 2/3-1 2/5= 3 3/4+4 7/9= 20 5/6-2 3/4=

Разное
7 3/1+5 3/5= 6 2/3-1 2/5= 3 3/4+4 7/9= 20 5/6-2 3/4=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 15 3/5 2)5 4/15 3)8 19/36 4)18 1/12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как найти начальную скорость через эту формулу x = x0+v0t+at2/2
Ответить
Разное
Среднее арифметическое двух чисел 7,а значение развязки квадратов равна 14, найдите значение суммы квадратов этих двух чисел
Ответить
Разное
Вычисли длину каната, если: 1/4 каната равна 12 метров. 1/6 каната равна 18 метров. 1/9 каната равна 28 метров.
Ответить
Разное
Доклад по обществознанию ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, срочно!!! Заранее спасибо!
Ответить
Разное
Изучив инструкцию на с 9 учебника, составьте план параграфа " биология - наука о живой природе "
Ответить
Разное
Написать сочинение-миниатюру на произвольную тему и охарактерезотать стиль и тип речи
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста ! 8 класс Put the verbs i brackets into the past simple or the past continuous 1. I ..........(not/meet) Claudia and Jason for...
Ответить
Разное
Найдите значения выражений. 1)5куб-(96/24)+(96/12). 2)4куб/2квадрат+24/8.
Ответить
Разное
Разбор по русскому языку слово "издавали" под цифрой 3
Ответить
Разное
Сестра старша за брата на 7 років.На скільки років вона буде старша за нього через 3 роки?
Ответить