7*7-(35-5*7)/10 по действиям.
Математика
7*7-(35-5*7)/10 по действиям.
Ответ(ы):
Гость:
1)5*7=352)35-35=03)7*7=494)49-10=39
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