7) Как можно назвать площадь квадрата со сторонами длиной 1 дм, 1 м, 1 мм

7) Как можно назвать площадь квадрата со сторонами длиной 1 дм, 1 м, 1 мм

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нормальную площадью! Так и называют.
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