7 класс по геометрии очень нужноБилет 1 Определение равнобедренного треугольника. Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. Опр еделение биссектрисы угла. Построение биссектрисы угла. Найдит...
7 класс по геометрии очень нужноБилет 1 Определение равнобедренного треугольника. Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. Опр еделение биссектрисы угла. Построение биссектрисы угла. Найдите величины смежных углов, если один из них в 5 раз больше другого. Билет 2 Определение смежных углов. Свойство смежных углов. Определение треугольника. Построение треугольника по трем сторонам. Отрезки MN и DK пересекаются в их общей середине B. Докажите равенство треугольников MDB и NKB. Билет 3 Определение вертикальных углов. Свойство вертикальных углов. Определение перпендикулярных прямых. Построение прямой, проходящей через точку, не лежащую на данной прямой и перпендикулярную к данной прямой. Найдите периметр равнобедренного треугольника ADC с основанием AD, если AD = 7 см, DC = 8 см. Билет 4 Определение равных треугольников. Признаки равенства треугольников (доказательство одного из признаков по выбору учащегося) . Определение отрезка. Деление отрезка пополам. Найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма двух из них равна 126° . Билет 5 Определение медианы треугольника. Свойство медианы равнобедренного треугольника. Определение угла. Построение угла, равного данному. Точки М, N и R лежат на одной прямой, MN = 11 см, RN = 20 см. Найдите расстояние MR. Билет 6 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых (доказательство одного из признаков по выбору учащегося) . Определение треугольника. Построение треугольника по стороне и двум углам. Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50° . Найдите величину внешнего угла при основании. Билет 7 Аксиома параллельных. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. (Доказательство одной из теорем по выбору учащегося. ) Определение треугольника. Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. Найдите углы треугольника, на которые высота разбивает равносторонний треугольник. Билет 8 Определение треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. Построение равнобедренного треугольника по боковой стороне и высоте, проведенной к основанию. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из них равен 42° . Билет 9 Определение внешнего угла. Свойство внешнего угла. Определение медианы треугольника. Построение медианы треугольника. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из них 126° . Билет 10 Определение прямоугольного треугольника. Свойство катета, лежащего напротив угла в 30° . Определение высоты треугольника. Построение высоты. Найдите смежные углы, если один из них на 55° больше другого. Билет 11 Соотношение между сторонами и углами в треугольнике. Построение прямой, проходящей через данную точку и параллельную данной прямой. Луч SR является биссектрисой угла S, а отрезки SM и SN равны. Докажите равенство треугольников SMO и SNO. Билет 12 Равнобедренный треугольник. Признак равнобедренного треугольника. Определение перпендикулярных прямых. Построение прямой, проходящей через точку, лежащую на данной прямой, перпендикулярно к данной прямой. Найдите длину отрезка AM и градусную меру угла ABK, если BM – медиана, а BK – биссектриса треугольника ABC и известно, что AC = 17 см, угол ABC равен 84°