7 класс помогите хотя бы с одним номером. пожалуйста!))) 1.Упростите выражение. a) 5b (3a-b) - 3a (5b+a) b) a (2a^2-3n) - n (2n^2+a) Знак ^ означает степень 2. Решите уравнение. 40-8 (11- 2х) = 3 (5x-4) 3.Преобразуйте в...
Алгебра
7 класс помогите хотя бы с одним номером. пожалуйста!))) 1.Упростите выражение. a) 5b (3a-b) - 3a (5b+a) b) a (2a^2-3n) - n (2n^2+a) Знак ^ означает степень 2. Решите уравнение. 40-8 (11- 2х) = 3 (5x-4) 3.Преобразуйте в многочлен стандартного вида. - ab (a^2 b -ab^2 - a^3 b^3) Знак ^ степень.
Ответ(ы):
Гость:
А) 15ab-5b²-15ab-3a²=-(5b+3a)² b) 2a³-3an-2n³-an= 2a³-4an-2n³ 2.40-88+16x=15x-12 x=36 3. не помню как делать
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