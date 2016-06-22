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7 корней из х равно 4
7 корней из х равно 4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7!/х=4 возводим в квадрат 49х=16 х=16/49
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