7 (модуль x)=4 Как решить ?Помогите пж

7 (модуль x)=4 Как решить ?Помогите пж

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7 * |x| = 4 ? |x| = 4/7 x = -4/7, x = 4/7
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