7. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на перевод модального глагола или его эквивалента. 1. He had to take a taxi to get to the office in time. 2. Will you be able to send him E-mail tonight? ...

Английский язык

7. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на перевод модального глагола или его эквивалента. 1. He had to take a taxi to get to the office in time. 2. Will you be able to send him E-mail tonight? 3. They were to foresee the market price rise.

Автор: Гость