7. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на перевод модального глагола или его эквивалента. 1. He had to take a taxi to get to the office in time. 2. Will you be able to send him E-mail tonight? ...

Английский язык
7. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на перевод модального глагола или его эквивалента. 1. He had to take a taxi to get to the office in time. 2. Will you be able to send him E-mail tonight? 3. They were to foresee the market price rise.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он должен был взять такси, чтобы добраться до офиса вовремя. 2. Будете ли вы быть в состоянии послать его сегодня по Электронной почте ? 3. Они должны были предвидеть рост рыночных цен .
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