7. Прочитайте отрывок из летописи «Цзоучжуань» (I тыс. до н. э.) и выполните задания. «Хороший правитель награждает добродетель и наказывает порок, он заботится о подданных, к ак о своих детях, он прикрывает их сверху, подобно небу, и помогает им, подобно земле. Народ почитает такого правителя, любят его, как своего отца мать свою, смотрит на него с уважением, как на солнце и луну, преклоняется перед ним, как перед духом, боится его как раскатов грома. Может ли такой правитель быть изгнанным? Правитель – это хозяин духов и надежда народа. Если он заставляет свой народ пребывать в лишениях и не совершает необходимых жертвоприношений духам, народ лишается своей надежды, а алтарь остаётся без своего хозяина. Как может такой правитель отвечать своему предназначению и что остаётся народу, как только не изгнать его?» Прочитайте отрывок из документа и выполните задания. 1) В какой стране было создано это произведение? _____________________________________________________ 2) Взгляды какого философа отражены в приведенном отрывке? _____________________________________________________ 3) Охарактеризуйте власть идеального правителя страны. Насколько она сильна? _____________________________________________________ ________________________________________________________ 4) Какую ответственность нес правитель страны перед своими подданными?