7. Разложите на множители: а) 6mn+6m б) 12by-9b в) 15ax+20bx г) 7y в степень 5 + 21y в степь.3 д) 4x(x-1)-(1-x) e) y(2-)+9(x-2) ж) 5(a-b) +y(b-a) в степь 2

Алгебра

7. Разложите на множители: а) 6mn+6m б) 12by-9b в) 15ax+20bx г) 7y в степень 5 + 21y в степь.3 д) 4x(x-1)-(1-x) e) y(2-)+9(x-2) ж) 5(a-b) +y(b-a) в степь 2

Автор: Гость