7. Разложите на множители: а) 6mn+6m б) 12by-9b в) 15ax+20bx г) 7y в степень 5 + 21y в степь.3 д) 4x(x-1)-(1-x) e) y(2-)+9(x-2) ж) 5(a-b) +y(b-a) в степь 2
Алгебра
7. Разложите на множители: а) 6mn+6m б) 12by-9b в) 15ax+20bx г) 7y в степень 5 + 21y в степь.3 д) 4x(x-1)-(1-x) e) y(2-)+9(x-2) ж) 5(a-b) +y(b-a) в степь 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. 6m(n+1) б. 3b(4y+3) в. 5х(3а+4Ь)
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