7. Рядом с Мишиным домом находятся школа, магазин и кинотеатр. Известно, что школа расположена дальше от дома, чем кинотеатр, а магазин – ближе, чем кинотеатр. Выбери верные утверждения. 1) Школа находится ближе к Мишиному дому...

Математика
7. Рядом с Мишиным домом находятся школа, магазин и кинотеатр. Известно, что школа расположена дальше от дома, чем кинотеатр, а магазин – ближе, чем кинотеатр. Выбери верные утверждения. 1) Школа находится ближе к Мишиному дому, чем магазин. 2) Кинотеатр расположен не дальше от Мишиного дома, чем школа. 3) Расстояние от Мишиного дома до кинотеатра меньше суммы расстояний от дома до школы и от дома до магазина. 4) Ближе всего к Мишиному дому находится кинотеатр.
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Верны утверждения 2 и 3
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