7. «В каких словах суффикс –ик ?» – спрашивает любопытный гном. а) переплётчик б) разносчик в) огурчик г) зайчик д) стульчик

Русский язык

7. «В каких словах суффикс –ик ?» – спрашивает любопытный гном. а) переплётчик б) разносчик в) огурчик г) зайчик д) стульчик

Автор: Гость