7. «В каких словах суффикс –ик ?» – спрашивает любопытный гном. а) переплётчик б) разносчик в) огурчик г) зайчик д) стульчик
Русский язык
7. «В каких словах суффикс –ик ?» – спрашивает любопытный гном. а) переплётчик б) разносчик в) огурчик г) зайчик д) стульчик
Ответ(ы):
Гость:
Огурчик,зайчик,стульчик
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