7. Выберите верные утверждения ( 3 ответа): а) В эпоху Петра I усилились светские начала в культуре. б) В эпоху Петра I усилились активное проникновение и даже насаждение за-падноевропейской культуры. в) Петром I были введен...

История

7. Выберите верные утверждения ( 3 ответа): а) В эпоху Петра I усилились светские начала в культуре. б) В эпоху Петра I усилились активное проникновение и даже насаждение за-падноевропейской культуры. в) Петром I были введены ассамблеи – органы, контролирующие развитие науки и искусства. г) Ж. Леблон, Д. Трезини, Ф. Б. Растрелли – известные живописцы эпохи Петра I. д) В эпоху Петра I были заложены основы отечественной медицины.

Автор: Гость