7. Выберите верные утверждения ( 3 ответа): а) В эпоху Петра I усилились светские начала в культуре. б) В эпоху Петра I усилились активное проникновение и даже насаждение за-падноевропейской культуры. в) Петром I были введен...

История
7. Выберите верные утверждения ( 3 ответа): а) В эпоху Петра I усилились светские начала в культуре. б) В эпоху Петра I усилились активное проникновение и даже насаждение за-падноевропейской культуры. в) Петром I были введены ассамблеи – органы, контролирующие развитие науки и искусства. г) Ж. Леблон, Д. Трезини, Ф. Б. Растрелли – известные живописцы эпохи Петра I. д) В эпоху Петра I были заложены основы отечественной медицины.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему ответы А,Б,Д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как правильно говорить или гвоздика
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!Нужно решение!Тому кто правильно ответит отдам 20 баллов!
Ответить
Русский язык
Разбор слова диво по составу
Ответить
Русский язык
Как правильно писать слово гвоздика
Ответить
Английский язык
Английское слово из 9 букв начинается на B заканчивается на t
Ответить