70: (5/8 плюс 5/6)плюс(3 1/9-1/3)*(3/10)в квадрате.Помагите совсем запуталась,несрастается полученое число которое в конце учебника.
Математика
70: (5/8 плюс 5/6)плюс(3 1/9-1/3)*(3/10)в квадрате.Помагите совсем запуталась,несрастается полученое число которое в конце учебника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:(5/8+5/6)+(31/9-1/3)*(3/10)^2= 1) 5/8+5/6=8/24+20/24=28/24= 1 4/24 = 1 1/6 2)70:1 1/6=70 :7/6=70*6/7=60 3)3 1/9-1/3=3 3 1/9-3/9=2 7/9 4)(3/10)^2=9/100 5)2 7/9 * 9/100 = 1/4 6)60 + 1/4 = 60 1/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Решите задачку прошуу! Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко? Р??шите и дайте ответ в комментах буду очень признательна
Русский язык