7,02*0,0055= ? 0,0064:0,008= ? Помогите решить.

7,02*0,0055= ? 0,0064:0,008= ? Помогите решить.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)0,03861 2)0,8 калькулятор в студию;)
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