70см2дм,сколько это,спасибо

70см2дм,сколько это,спасибо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смотря в какой единице. 70 см + 2 дм = 70 см + 20 см = 90 см или 9 дм или 900 мм или 0,9 м или 0,009 км.
Похожие вопросы