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70см2дм,сколько это,спасибо
70см2дм,сколько это,спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Смотря в какой единице. 70 см + 2 дм = 70 см + 20 см = 90 см или 9 дм или 900 мм или 0,9 м или 0,009 км.
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