7/13*0,2-0,2*(-6/13) срочно

7/13*0,2-0,2*(-6/13) срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0.2(7/13-6/13)=(2/10)·(1/13)=(1/5)·(1/13)=1/65
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