72:(12*6)*4-??? Что первым,что вторым и что третим решается? 99:11*(3*3)=??? Что первым,что вто??ым и что третим решается?
Математика
72:(12*6)*4-??? Что первым,что вторым и что третим решается? 99:11*(3*3)=??? Что первым,что вто??ым и что третим решается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:(12·6)·4. 1)12·6 2)72:7(12·6) 3)всё что получилось умножаешь на 4. 99:11*(3*3) 1) 3*3=9 2)11*9=99 3)99:99=1
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