72:(12*6)*4-??? Что первым,что вторым и что третим решается? 99:11*(3*3)=??? Что первым,что вто??ым и что третим решается?

Математика

72:(12*6)*4-??? Что первым,что вторым и что третим решается? 99:11*(3*3)=??? Что первым,что вто??ым и что третим решается?

Автор: Гость