72 см : ? = 72 мм ? кг х 100 = 28 ц ? см х 100 = 3м ? г х 100 = 8кг 6 ц : 6 = ? кг ? х 50 = 2 ц ? : 50 = 20 ц ? х 500 = 6 км 6 т : 6 = ? кг 6 м : 1 = ? дм
Математика
72 см : ? = 72 мм ? кг х 100 = 28 ц ? см х 100 = 3м ? г х 100 = 8кг 6 ц : 6 = ? кг ? х 50 = 2 ц ? : 50 = 20 ц ? х 500 = 6 км 6 т : 6 = ? кг 6 м : 1 = ? дм
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