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7*(24-3*6)+64:(32:4)*6
7*(24-3*6)+64:(32:4)*6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Первая скобка 1.3*6=18 2. 24-18=6 Вторая скобка 32:4=8 Дальше... 7*18=126 64:8=8 8*6=48 126+48=174
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