75% участников соревнований состовляют латыши,а остальные 13 участников - литовцы . ??колько латышей участвует в соревнаваниях ? Зарание Спасибо!!!
Математика
75% участников соревнований состовляют латыши,а остальные 13 участников - литовцы . ??колько латышей участвует в соревнаваниях ? Зарание Спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 39латышей 1000-всего участников 13-25% Отсюда следует что 75%=13+13+13
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