7,6-8*(-5,2) решите пж, не пишите сразу ответ

7,6-8*(-5,2) решите пж, не пишите сразу ответ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8*5,2=41.6 но ответ с минусом - 41.6,поэтому 7,6+41,6=49,2
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