76 мм … 6 см сравните я понимаю что это легко просто с мм не шарю

76 мм … 6 см сравните я понимаю что это легко просто с мм не шарю

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1см=10мм значит: 76мм>6см
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