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76 мм … 6 см сравните я понимаю что это легко просто с мм не шарю
76 мм … 6 см сравните я понимаю что это легко просто с мм не шарю
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1см=10мм значит: 76мм>6см
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