7.Только для англиканской церкви было характерно : а) Глава государства - Глава церкви. б) упразднение монастырей. в) сочетание протестантских догматов ( идей и правил ) с традициями католического богослужения. г)...

Разное
7.Только для англиканской церкви было характерно : а) Глава государства - Глава церкви. б) упразднение монастырей. в) сочетание протестантских догматов ( идей и правил ) с традициями католического богослужения. г) жесточайший контроль над повседневной жизнью верующих д) иерархическое устройство церковной организации ( король- епископы-присвитеры- верующих). ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
на 100% нет, однако то, что признак А характерен так же и для других конфессий, - это факт
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