7:x-5=2 Решите уравнение

7:x-5=2 Решите уравнение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7 : х = 2 + 5 7 : х = 7 х = 1 ПРОВЕРКА:  7 : 1 = 2 + 5        7 = 7
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