7(y-3)=-2(y+3) Помогите решить, пожалуйста

7(y-3)=-2(y+3) Помогите решить, пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. Раскрываем скобки 7у-21=-2у-6 2. Переносим неизвестную вправо, а остальное влево 9у=15 3у=5 у=5/3 Ответ: у=1 2/3
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