7(y-6)/4=5(y+1)/3-3(y+2)

7(y-6)/4=5(y+1)/3-3(y+2)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Решение: 7y-42/4=5y+5/3-3y-6 21y-126=20y+20-36y-72 21y-20y+36y=20-72+126 37y=74 y=74:37 y=2 Проверка: 7(2-6)/4=5(2+1)/3-3(2+2) 7=7 Ответ: y=2
Похожие вопросы