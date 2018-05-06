[8 1/6-5/18]/14/27-[10 7/8/3/4*2/3+5 3/7/6 1/3]*3/17

Математика
[8 1/6-5/18]/14/27-[10 7/8/3/4*2/3+5 3/7/6 1/3]*3/17
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(8 1/6-5/18):14/27-(10 7/8:3/4 *2/3+5 3/7: 6 1/3) * 3/17=13 5/14 1)8 1/6-5/18=49/6-5/18=142/18=71/9 2)71/9:14/27=71/9*27/14-=213/14 3)10 7/8:3/4=87/8*4/3=29/2 4)29/2*2/3=29/3 5)5 3/7:6 1/3=38/7:19/3=38/7*3/19=6/7 6)29/3+6/7=221/21 7)221/21*3/17=13/7 8)213/14-13/7=187/14=13 5/14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В химических реакциях сера со степенью окисления -2 чем может быть?
Ответить
Биология
С какой целью в селекционной работе производится скрещивание?
Ответить
Математика
Задача от двух пристаней расстояние между которыми 120 км одновременно отошли отошли навстречу друг другу два теплохода один из них шел со скорос...
Ответить
Математика
Решите уровнениеПЛИЗЗЗЗ0З0ЗЗЗ ##############################
Ответить
Українська мова
Утвори словосполучення розкривши дужки зварити без(силь),розпалити в (пич), повернутися з (подорож),дивуватися високий(врожайнисть)
Ответить