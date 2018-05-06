[8 1/6-5/18]/14/27-[10 7/8/3/4*2/3+5 3/7/6 1/3]*3/17
Математика
[8 1/6-5/18]/14/27-[10 7/8/3/4*2/3+5 3/7/6 1/3]*3/17
Ответ(ы):
Гость:
(8 1/6-5/18):14/27-(10 7/8:3/4 *2/3+5 3/7: 6 1/3) * 3/17=13 5/14 1)8 1/6-5/18=49/6-5/18=142/18=71/9 2)71/9:14/27=71/9*27/14-=213/14 3)10 7/8:3/4=87/8*4/3=29/2 4)29/2*2/3=29/3 5)5 3/7:6 1/3=38/7:19/3=38/7*3/19=6/7 6)29/3+6/7=221/21 7)221/21*3/17=13/7 8)213/14-13/7=187/14=13 5/14
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