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8-18:2*(37-45) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
8-18:2*(37-45) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8-18:2*(37-45)= 8-9*(-8)= 8+72=80
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