(8 3/14 - y): 3/7 = 17
Математика
(8 3/14 - y): 3/7 = 17
Ответ(ы):
Гость:
(8 3/14 - y): 3/7 = 17 8 целых 3/14-y=17*3/7 переводим всё в неправильные дроби: 115/14-y=51/7 115/14-51/7=y 115/14-102/14=13/14 Y=13/14
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