8 7/22+u=5 5/33 помогите пожалуйста

8 7/22+u=5 5/33 помогите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8 7/22+u=5 5/33 u=5 5/33 - 8 7/22 u=170/33 - 183/22 u=340/66-549/66 u=-209/66 u=-3. 11/66 u=-3. 1/6
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