8. Білок крові, здатний приєднувати кисень, називається _______________. 9. Хвороба, за як??ї уповільнюється зсідання крові, називається ___________________.
Биология
8. Білок крові, здатний приєднувати кисень, називається _______________. 9. Хвороба, за як??ї уповільнюється зсідання крові, називається ___________________.
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Гемоглобин, гемофилия
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