8 целых 9/10-х=4целых5/6
Разное
8 целых 9/10-х=4целых5/6
Ответ(ы):
Гость:
x= x= x= x= Ответ:x= Я думаю, что так.Надеюсь, что помогла:з
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