8.Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div – оператор целочисленного деления? A) 1024 B) 512 C) 2 D) 1 11. Таблицу, отсортировали сначала по фамилиям, потом ...

Информатика
8.Чему будет равно значение переменной S, после работы программы, представленной в виде блок-схемы, где div – оператор целочисленного деления? A) 1024 B) 512 C) 2 D) 1 11. Таблицу, отсортировали сначала по фамилиям, потом по дате. В результате запись, находящаяся под номером 8 сместилась на строку под номером … A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 12. Какие числа нужно ввести в ячейки А1 и А2 электронной таблицы, чтобы в ячейке В1 получилось число 8, а в В2 число 6, после копирования формулы из В1 в В2? A) А1 = 3, А2 = 5 B) А1 = 5, А2 = 3 C) А1 = 6, А2 = 2 D) А1 = 2, А2 = 6
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