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8 дм -6 дм сколько будет
8 дм -6 дм сколько будет
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8 дм - 6дм = 2 дм = 20 см Это же легко
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