8. Из посёлка в город, расстояние между которыми равно 120 км,одновременно выехали турист на спортивном велосипеде и мотоциклист. Известно, что скор ость мотоциклиста на 20 км/ч больше скорости велосипедиста. Выч...

8. Из посёлка в город, расстояние между которыми равно 120 км,одновременно выехали турист на спортивном велосипеде и мотоциклист. Известно, что скор ость мотоциклиста на 20 км/ч больше скорости велосипедиста. Вычислите, на сколько часов больше затратил на дорогу до города велосипедист, если мотоциклист был в пути 2 часа?