8. Из посёлка в город, расстояние между которыми равно 120 км,одновременно выехали турист на спортивном велосипеде и мотоциклист. Известно, что скор ость мотоциклиста на 20 км/ч больше скорости велосипедиста. Выч...
8. Из посёлка в город, расстояние между которыми равно 120 км,одновременно выехали турист на спортивном велосипеде и мотоциклист. Известно, что скор ость мотоциклиста на 20 км/ч больше скорости велосипедиста. Вычислите, на сколько часов больше затратил на дорогу до города велосипедист, если мотоциклист был в пути 2 часа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 120:2=60 км/ч - скорость мотоциклиста 2) 60-20=40 км/ч - скорость велосипедиста 3) 120:40=3 ч. - был в пути велосипедист 4) 3-2=1 ч. - на столько больше на дорогу до города затратил велосипедист