8 клас№521 а)4√б-√9б= б)√25х+√16х-√64х=
Алгебра
8 клас№521 а)4√б-√9б= б)√25х+√16х-√64х=
Ответ(ы):
Гость:
4√б-√9б=4√б-3√б=√б √25х+√16х-√64х==5√x+4√x-8√x=√x(5+4-8) =√x
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