8 класс.Алгебра.Постройте график функции y=9/x .Найдите при каких значениях аргумента значение функции больше 0,меньше 0.

Алгебра
8 класс.Алгебра.Постройте график функции y=9/x .Найдите при каких значениях аргумента значение функции больше 0,меньше 0.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значения функции больше 0 при х∈(0;+∞) Значения функции меньше 0 при x∈(-∞;0)
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