8 класс. Начертите дуги окружности с радиусами 40 30 20 10. Получается надо радиус должен быть 80,60,40,20?

Черчение
8 класс. Начертите дуги окружности с радиусами 40 30 20 10. Получается надо радиус должен быть 80,60,40,20?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус толчён быть 40, 30 и тд, а вот диаметр 80, 60 ...
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