8 КЛАСС!! ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖИТЕ!!!! 1. Составьте уравнения реакций: гидроксид кальция и угольная кислота, нитрат магния, карбонат лития. 2.Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: K2CO3 + HNO3 --- BaCL2+ CuSO4 --...
Химия
8 КЛАСС!! ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖИТЕ!!!! 1. Составьте уравнения реакций: гидроксид кальция и угольная кислота, нитрат магния, карбонат лития. 2.Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты: K2CO3 + HNO3 --- BaCL2+ CuSO4 --- Na3PO4 + AgNO3 --- Na(OH) + H2SiO3 ---
Ответ(ы):
Гость:
1. Гидроксид кальция и угольная кислота: H2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O Гидроксид кальция и нитрат магния: Ca(OH)2+Mg(NO3)2=Ca(NO3)2+Mg(OH)2 Гидроксид кальция и карбонат лития: Li2CO3 + Ca(OH)2 = LiOH + CaCO3 2. K2CO3 + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O + CO2 CuSO4+BaCl2 = CuCl2+BaSO4 3AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4↓ + 3NaNO3 H2SiO3 + 2NaOH = Na2SiO3 + 2H2O
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