8 класс Решите систему неравенств x^2 меньше или равно 4 х+3 больше или равн?? 0 На каком из рисунков изображено множество её решений? В ответе укажите номер правильного варианта.
Алгебра
8 класс Решите систему неравенств x^2 меньше или равно 4 х+3 больше или равн?? 0 На каком из рисунков изображено множество её решений? В ответе укажите номер правильного варианта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Помогите решить задачу Слон съедает в день 50кг сена, а Жираф-24кг сколько килогра??мов сена нужна привезти в зоопарк, чтобы его хватило Слону и...
Русский язык