8 класс Ре­ши­те си­сте­му не­ра­венств x^2 меньше или равно 4 х+3 больше или равн?? 0 На каком из ри­сун­ков изоб­ра­же­но мно­же­ство её ре­ше­ний? В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та.

Алгебра

8 класс Ре­ши­те си­сте­му не­ра­венств x^2 меньше или равно 4 х+3 больше или равн?? 0 На каком из ри­сун­ков изоб­ра­же­но мно­же­ство её ре­ше­ний? В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та.

Автор: Гость