8 класс сочинение на тему "Красота" 1. Красота-это 2. Аргументы 3. Заключение

У каждого своё понимание красоты. Для человека важна духовная красота: доброта, отзывчивость, скромность и готовность всегда помочь ближнему. Красота природы способна вдохновлять человека на разные свершение. Но у каждого человека своё понимание красоты: для одних нет ничего прекраснее гор и моря, для других - осеннего леса, а для кого-то самый прекрасный пейзаж - это снежная зима за городом. Красота - это гармония и радость жизни. Пусть каждый понимает красоту по своему, но она делает мир прекраснее, облагораживая всё вокруг.