8 кроликов и 9 фазанов разместите в 5 клетках так чтобы в каждой клетки были и кроли??и и фазанов а число их ног равнялась 10

Математика
8 кроликов и 9 фазанов разместите в 5 клетках так чтобы в каждой клетки были и кроли??и и фазанов а число их ног равнялась 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В трех клетках по 2 кролика и по одному фазану и в двух клетках по одному кролику и 3 фазана.  В каждой клетке получается по 10 ног.
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